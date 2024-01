Minuto de silêncio no Portimonense-Gil Vicente em memória do pai de Paulo Sérgio

Será respeitado um minuto de silêncio antes do jogo entre o Portimonense e o Gil Vicente, da 18ª jornada da Liga Betclic, que se disputa na tarde deste domingo (início às 15h30), em memória de José Martins de Brito, que faleceu na última sexta-feira, aos 82 anos, e pai de Paulo Sérgio, treinador dos alvinegros.Os jogadores do Portimonense irão atuar com camisolas que terão nas costas o nome de José Brito, numa homenagem do grupo ao pai de Paulo Sérgio. As cerimónias fúnebres tiveram lugar na manhã deste domingo.