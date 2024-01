Mvoué vai ser reforço do Portimonense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio camaronês Steve Mvoué, de 21 anos, vai ser reforço do Portimonense. O jogador estava ao serviço dos belgas do Seraing na primeira metade da temporada, participando em sete jogos.Mvoué é um médio-ofensivo que pode também jogar como ponta-de-lança e fez a sua formação no Azur Star, nos Camarões, saindo daí para o Toulouse, de França. Na última época e meia representou o Seraing, da Bélgica.