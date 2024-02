Nakamura pode perder lugar na baliza do Portimonense

O guarda-redes Nakamura, internacional japonês, teve um desempenho dececionante diante do E. Amadora e já na ronda anterior, diante do Arouca, rubricara uma atuação pouco feliz, pelo que deverá perder o lugar na baliza do Portimonense para o brasileiro Vinicius.

Nakamura lesionou-se ao serviço da seleção do Japão, no final da época passada, e Vinicius foi titular até à 16ª jornada, com o Rio Ave. Um erro num dos golos dos vilacondenses ditou o regresso do japonês ao onze.