Park Ji-soo admite sair do Portimonense: «Não posso continuar na Europa com tão pouco» Em entrevista ao canal 'MBC', o defesa coreano assume ter abdicado de "95% do salário" que recebia anteriormente para ingressar no futebol europeu





• Foto: Luís Vieira / Movephoto