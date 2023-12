Paulinho deve mudar de ares

O avançado Paulinho, que representa o Portimonense por empréstimo dos dinamarqueses do Viborg, deverá mudar de ares na janela de mercado de janeiro, devido à sua pouca utilização (167 minutos e titular apenas por duas vezes no campeonato, sem golos marcados). A continuidade em Portugal é uma forte hipótese, com o E. Amadora, clube que o jogador já serviu, atento. No sentido inverso, o avançado brasileiro Yago Cariello poderá regressar a Portimão, depois de um período de empréstimo ao Gangwon, da Coreia do Sul.