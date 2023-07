Paulinho reforça ataque do Portimonense

O avançado Paulinho, que em janeiro trocou o Estrela da Amadora pelo Viborg, da Dinamarca, vai regressar ao futebol português e é reforço do Portimonense, por empréstimo.

O acordo está fechado e inclui a opção de compra do passe pelos algarvios, por valor não divulgado. Paulinho, de 23 anos, foi transferido para o Viborg por um valor recorde na história do Estrela: um milhão de euros por 65 por cento do passe. A experiência na Dinamarca não foi, porém, feliz. O avançado disputou 11 jogos (apenas um como titular, um golo marcado) no campeonato local. O Portimonense superou a concorrência de vários clubes portugueses, com o E. Amadora à cabeça. Entretanto, o avançado Aponza segue para o Chungnam Asan (Coreia do Sul), cedido pelos algarvios.