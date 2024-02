Paulo Sérgio: «Ao intervalo pedi dignidade à equipa e foi isso que aconteceu»

Paulo Sérgio reconheceu que o Portimomense esteve abaixo do esperado no jogo com o E. Amadora (derrota por 3-0). "Não lhe chamaria azar. É um jogo que fica marcado porque nos metemos fora dele. Entrámos mal. Dois cantos e um lançamento de linha lateral deram três golos ao Estrela da Amadora. Depois, não foi fácil meter a cabeça no lugar e reequilibrar a equipa.O Estrela meteu depois a equipa atrás da linha bola e dificultou-nos a tarefa. A responsabilidade da derrota é minha. A este nível não podemos cometer este tipo de erros. Ao intervalo pedi dignidade à equipa e foi isso que aconteceu", disse o treinador.E acrescentiu: "Mesmo no início do jogo, com dois homens na frente e uma linha de cinco a defender, pretendíamos pressionar alto. Com um marcador facilitado deixa uma equipa muito confortável (Estrela da Amadora) e outra a jogar sob brasas (Portimonense). Na segunda parte gostei que a equipa tivesse pensado o jogo e tivesse a bola. Ainda marcámos, mas estava em fora-de-jogo. A equipa deu tudo, mas foi prejudicada por aquilo que fez na primeira parte".