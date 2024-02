Paulo Sérgio após a derrota frente ao Arouca: «Hoje foi um soco no estômago»

O Portimonense perdeu este sábado no Algarve com o Aroucaem jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga Betclic. No final do encontro, Paulo Sérgio, treinador dos algarvios, fez a análise da partida, considerando que o resultado foi frustrante e injusto."Houve dois erros, inclusivamente um terceiro - o golo anulado ao Arouca - em que defendemos mal esses três lances. Tirando isso, o Arouca tem mais um remate enquadrado, e nós temos as ocasiões todas. No primeiro tempo, devíamos ter saído com uma vantagem de duas bolas. Voltámos a ter uma bola quase dentro da baliza, mais uma bola na trave e muito caudal [ofensivo]. Depois de uma 'pancada', a entrar no segundo tempo a perder 1-0 e depois no segundo golo com a infelicidade que o Naka [Nakamura] teve a abordar esse lance, que nos pôs numa situação muito difícil, a equipa respondeu bem, teve muita alma, muita determinação", começou por referir.E acrescentou, deixando elogios à sua equipa: "Se o empate já nos deixaria frustrados, a derrota muito mais. Acho que hoje merecíamos [ganhar], completamente. Mas o futebol é isto: eficácia, nós não a tivemos. A resposta da equipa só não teve os pontos. De resto, teve atitude, determinação e qualidade em vários lances que criou. Com os meninos que temos cá e com a nossa atitude, hoje foi um soco no estômago".Paulo Sérgio deixou ainda algumas críticas: "Houve muito antijogo. Quando se comenta que fizemos faltas, acho que apanhámos dois amarelos e estar a comentar isso acho que é de mau gosto. Têm de falar é do antijogo: o árbitro viu-se obrigado a dar nove minutos e, mesmo assim, talvez tivessem sido poucos".