Paulo Sérgio: «Cometemos poucos erros»

Paulo Sérgio estava feliz com o regresso às vitórias do Portimonense. "Soube muito bem! Triunfo inteiramente merecido, num jogo dividido, equilibrado, mas em que os números, à exceção da posse de bola, e por estratégia depois do golo, são todos a nosso favor, desde logo no item remates. Cometemos poucos erros e creio que aí residiu muito do nosso mérito, com o Farense a fazer dois remates à baliza na primeira parte e creio que nenhum na segunda. Foi justo e merecido para estes jovens!", referiu, após o triunfo por 1-0 sobre o Farense.





Calmo no momento decisivo do jogo, Carlinhos marcou o golo da vitória e, após o apito final, frisou que o Portimonense "precisava desta vitória, dada a situação da equipa". "Pode ser o ponto de viragem", referiu o brasileiro, o melhor em campo pela Sport TV. Por sua vez, o capitão Pedrão complementou o raciocínio do médio: "Isto era o que nos faltava. Colocámos dentro de campo tudo o que tínhamos e conseguimos este importante triunfo. O problema no ombro? Sim, tenho sentido, mas isto vai ser até cair o braço no chão. Enquanto aqui estiver, vou jogar."