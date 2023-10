Paulo Sérgio: «Conseguimos assustar e manter o jogo incerto até final»

Apesar da derrota (0-1) em casa do FC Porto, Paulo Sérgio ficou satisfeito com aquilo que o seu Portimonense conseguiu fazer em pleno Estádio do Dragão. "Não conseguimos evitar aquilo que sempre falamos, que são os primeiros 20 minutos das equipas grandes. Tivemos bem posicionados. Não há grandes defesas do meu guarda-redes. Há uma bola incrível, que ressalta num defesa. Eu já estou de costas a ir para o banco e depois sou completamente supreendido. Houve alguma felicidade do FC Porto nesse golo. Depois foi manter os equilíbrios para podermos arriscar. É difícil na casa dos grandes, com toda esta inexperiência. Muitos deles tiraram hoje as primeiras fotografias no Dragão, nunca cá tinham estado. Tentámos fazer tremer o FC Porto. A grande ocasião do jogo é nossa. Fomos arriscando. Pena não termos conseguido materializar aquela ocasião. Tenho que dar os parabéns aos rapazes. Saíram daqui com dignidade", disse o técnico da formação algarvia, reconhecendo que a sua equipa devia ter tido mais calma em certos momentos."Tinhamos um homem a mais e devíamos ter preparado melhor a entrada da bola na área. Foi um jogo competitivo e com um resultado incerto até final. Obviamente que o porto teve mais bola e oportunidades, é abolutamente normal. Mas fiquei orgulho daquilo que a rapaziada fez."Paulo Sérgio falou ainda do facto de ter colocado em Lucas de Souza em aquecimento numa fase embrionária do encontro. "Tentei arriscar, mas refreei esse ímpeto. Era muito cedo para correr esses risco. Mantive-me fiel ao plano que tinha trazido. Aos 60 minutos começámos a mexer na equipa e conseguimos assustar e manter o resultado incerto até final", afirmou, abordando depois a fase mais azarada de Felipe Relvas, que acaba por ficar ligado ao lance do golo. "O melhor trabalho é chegar ao jogo seguinte e metê-lo a jogar. É um atleta a quem se prevê um futuro brilhante. Tenho um trio de centrais de muita qualidade. O Relvas tem que continuar a trabalhar. Com trabalho tudo passa."