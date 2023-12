Paulo Sérgio deixa aviso antes do jogo com o Casa Pia: «Não há lugares cativos»

O treinador do Portimonense disse esta sexta-feira que a equipa está preparada para "dois cenários" no jogo de sábado frente ao Casa Pia, da 12.ª jornada da Liga Betclic, face à mudança de treinador nos lisboetas.

"[A mudança de treinador] Traz essa complicação. Preparámo-nos para dois cenários: o treinador manter aquilo que vinha fazendo no Torreense na temporada transata ou o mesmo modelo e sistema que apresentou no jogo que disputou a Taça [de Portugal] com o Nacional", explicou Paulo Sérgio, em conferência de imprensa.

Pedro Moreira sucedeu a Filipe Martins no banco do Casa Pia e estreou-se na Madeira, sendo eliminado da Taça pelo Nacional nos penáltis (6-5), após 0-0 em 120 minutos.

"O Casa Pia tem atletas de qualidade, também sei do bom trabalho desenvolvido pelo novo treinador na temporada transata, quando se estreou como treinador principal. Em todos os momentos do jogo, temos de estar muito fortes em espírito, sentido coletivo e nos duelos individuais", frisou o técnico dos algarvios.

Paulo Sérgio prometeu "rigor" em todos os itens "que ajudam a ganhar jogos" e muita atenção aos detalhes.

"Temos todos de estar muito focados, cada minuto do jogo é de uma importância extrema, porque num gesto ou numa má ação tudo se compromete ou vira a nosso favor. É muito neste sentido que temos alertado [os jogadores], porque vai ser um jogo disputado, muito competitivo", antecipou.

Com o influente médio Carlinhos de fora, por castigo, Paulo Sérgio espera que o grupo "saiba fazer com que não se note" a ausência do melhor marcador dos algarvios na Liga (quatro golos).

"As semanas de trabalho mostram, dizem ou dão resposta para quem inicia o jogo, para quem tem de estar pronto no banco para ser solução. Todas as semanas são importantes. Não há, não pode haver, lugares cativos", sustentou o treinador do conjunto de Portimão.

O jogo entre Casa Pia, 15.º classificado, com 10 pontos, e Portimonense, 10.º, com 14, está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio Municipal de Rio Maior, com arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.