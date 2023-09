Paulo Sérgio: «Depois de sofrer o empate a equipa parece que foi picada por uma abelha»

O Portimonense venceu este sábado o Vizela porem jogo a contar para a sétima jornada da Liga Betclic. Após o final do encontro, o treinador dos algarvios mostrou-se satisfeito com o triunfo."São três pontos fantásticos num primeiro tempo muito competente, cumprindo à risca o plano de jogo, com velocidade nos corredores, a avançar no terreno com transições", começou por dizer Paulo Sérgio na conferência de imprensa, antes de falar sobre a segunda parte do jogo em que o Vizela conseguiu chegar ao golo do empate: "Não demos grandes espaços e tivemos eficácia nos lances ofensivos. O segundo tempo foi diferente, onde só pensámos em defender, não nos libertámos para jogar. Gritei para se oferecerem para jogar, porque cada minuto que tivermos a bola é menos um minuto que o adversário a tem para responder. Não estávamos a sair, o Vizela estava a arriscar e tínhamos muito espaço. Depois de sofrer o 2-2, a equipa parece que foi picada por uma abelha, esticou-se no campo e apareceu na cara do golo. Temos de ter mais coragem, saber jogar em vantagem. Hoje não tivemos.Carlinhos bisou e foi nomeado homem do jogo. Paulo Sérgio elogiou o avançado: O Carlinhos é um jogador muito importante para nós, que aporta qualidades técnicas que não abundam em muitos jogadores. Mas mais do que ele é a equipa toda, que trabalhou muito. Mesmo isso favorece muito mais o futebol do Carlinhos, futebol apoiado".