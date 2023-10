Paulo Sérgio e a vitória frente ao Estoril: «Há muita coisa para continuar a trabalhar»

O Portimonense recebeu e venceu o Estorilem jogo a contar para a 9.ª jornada da Liga Betclic. No final do jogo, Paulo Sérgio, treinador dos algarvios considerou que foi um jogo equilibrado e deixou elogios à equipa de Vasco Seabra."Foi um jogo equilibrado, bem jogado e com qualidade. O Estoril é uma equipa boa, com muitos bons intérpretes, que liga bem o jogo e que nos fez trabalhar imenso, o que valoriza ainda mais a nossa vitória"E prosseguiu: "Nós trabalhámos muito, criámos muito no primeiro tempo, apesar da primeira oportunidade ser do Estoril, e voltámos a criar perigo no segundo tempo, mas claro, jogando com o resultado. Tivemos de nos preocupar com outras coisas e conseguimos, com organização, manter os três pontos, a tal primeira vitória em casa que ainda não tinha vindo".Paulo Sérgio afirmou ainda que, apesar da vitória, a equipa algarvia ainda tem de melhorar: "Satisfeito com aquilo que os atletas fizeram, mas há muita coisa para continuar a trabalhar e melhorar. As duas bolas mais perigosas são de dois erros infantis nossos, duas perdas de bola. Não foi algo que o Estoril tivesse construído de trás, somos nós que perdemos duas bolas que não podemos perder, em que temos a bola controlada e entregamos mal, dando esses dois contra-ataques que o Vinicius tapou bem".