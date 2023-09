Paulo Sérgio e o 'bis' de Carlinhos: «Por vezes dou-lhe na cabeça porque passa um jogo sem rematar»

Paulo Sérgio saiu satisfeito de Guimarães. Em declarações na conferência de imprensa após o triunfo (2-1) do Portimonense sobre o Vitória, o treinador dos alvinegros salientou o equilíbrio entre as duas equipas, sobretudo na primeira parte, e destacou a crença do grupo de trabalho para ir em busca dos três pontos, que deram "muito trabalho" a conquistar. Paulo Sérgio falou ainda sobre a grande exibição do avançado Carlinhos, autor dos dois golos do Portimonense.

"No primeiro tempo fomos infelizes na forma como consentimos o golo. O jogo foi equilibrado na primeira parte, muito dividido. Logo que sofremos o golo decidi arriscar mais. O Vitória não tinha feito mais do que nós para merecer a vantagem. Corrigimos os nossos erros, assentámos o nosso jogo, defendemos um pouco atrapalhadamente mas acreditámos sempre. Apostámos, arriscámos tudo o que tínhamos para arriscar. Depois do 1-1 o Vitória desorganizou-se. Tentámos o segundo porque o Vitória ia procurar também marcar. Numa bola que roubamos no meio-campo fizemos o segundo golo, num grande remate. Por vezes, dou-lhe [Carlinhos] na cabeça porque passa um jogo sem rematar. Foi uma vitória do querer, do trabalho. Vamos desfrutar, mas há muito trabalho pela frente. Deu muito trabalho conquistar os três pontos", começou por dizer o técnico dos algarvios.

Paulo Sérgio explicou ainda por que tirou Lucas Ventura aos 27 minutos de jogo. "O Lucas não foi mal educado nem desagradável. Precisava de arriscar e a minha opção foi por ele. Sair aos 20 minutos é frustrante, percebemos o desagrado, daqui a pouco damos um abraço. É um bom menino, tem um grande carácter, por isso vou explicar-lhe que não saiu por estar a jogar mal mas por uma necessidade", terminou.