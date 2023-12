Paulo Sérgio e os minutos finais do jogo com o Moreirense: «Deixámos aqui os presentes de Natal...»

Paulo Sérgio ficou muito insatisfeito com o desempenho dos seus jogadores nos minutos finais do jogo com o Moreirense e fez questão de dizê-lo no final do encontro. "Foi um jogo muito equilibrado, à exceção daqueles 12 minutos em que deixámos aqui os presentes de Natal todos dentro do mesmo saco. Até ao 2-2 foi uma partida dividida, depois deitamos tudo por terra com um acumular de erros bizarros e infantis. O Moreirense aproveitou bem para construir um resultado robusto que não diz aquilo que foi o jogo. Temos de olhar para nós, porque desaparecemos nos últimos 12 minutos, foi uma sucessão de parvoíces inacreditáveis", começou por dizer o treinador do Portimonense, em declarações no final da partida em Moreira de Cónegos.





"Por modelo de jogo nunca somos uma equipa de se meter atrás. Nunca faço isso de retrair a equipa, o jogo estava ali para ser disputado. Por vezes esquecemo-nos do que trabalhamos e falamos. Arriscamos saídas de bola que não fazem qualquer sentido, deixámos o Moreirense confortável. Não quis defender o empate, mas não conseguindo o terceiro golo não podemos oferecer aquelas baldas. É frustrante."

A conversa no final com os jogadores no círculo

"As derrotas assumo-as todas, as coisas dizem-se em casa, olhos nos olhos, o tempo de Judas já lá vai. É preciso ser-se adulto, não andamos a brincar aqui com a vida dos outros. Não fomos adultos naqueles 12 minutos, competir, jogar na Liga, é mais do que ter a bola no pé", terminou.