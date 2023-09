Paulo Sérgio: «Fazer uma equipa demora tempo»

O treinador do Portimonense, ainda sem vencer na Liga Betclic e que no domingo defronta o V. Guimarães, sublinhou este sábado que fazer uma equipa demora tempo, mas que os algarvios estão no rumo certo.

"Fazer uma equipa demora tempo. Tivemos muitas alterações no grupo e estamos a correr, como sempre fizemos, com muito trabalho, à procura que as coisas funcionem. Estes dias de trabalho deixaram-me otimista de que estamos a dar passos no rumo certo", disse Paulo Sérgio, na antevisão à partida da quinta ronda.

O técnico do Portimonense, que conta com 13 reforços para a temporada 2023/24, apontou uma sensação de crescimento "nítida" com os dois empates consecutivos que se seguiram às duas goleadas sofridas no arranque do campeonato.

"Os dois últimos jogos mostraram isso mesmo. Não vou perder muito tempo a falar do passado. Podemos olhar para o jogo anterior, projetar aquilo que terá de ser o crescimento já no próximo e fazer crescer por aí", afirmou.

As duas semanas de pausa, para os compromissos das seleções nacionais, contribuíram nesse sentido, encaixando os "vários jogadores que chegaram mais tarde" e não tinham o mesmo volume de trabalho.

"Foram 10 dias proveitosos, em que se trabalhou bem e forte, o que me deixa com boa sensação. Gostei do trabalho da equipa, sinto que estamos capazes e que estaremos prontos para competir em Guimarães pelos pontos", declarou Paulo Sérgio.

O treinador do Portimonense, que orientou os vitorianos em 2009/10, destacou, sobre o rival de domingo, que se trata de "uma belíssima equipa, com gente com muito talento".

"Sabemos que nos espera um campo difícil, com uma massa adepta que puxa muito pelos seus. Sabemos disso tudo, sabemos o que é jogar em Guimarães. Um estádio fabuloso em que todos os jogadores se devem sentir muito motivados. Estamos otimistas, respeitando sempre os nossos oponentes", acrescentou.

Paulo Sérgio revelou ainda que o guardião Nakamura, que se lesionou durante o recente estágio na seleção do Japão, vai estar indisponível durante "algum tempo".

Vitória de Guimarães, quinto classificado, com nove pontos, e Portimonense, 17.º com apenas dois, defrontam-se no domingo, às 18 horas, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.