Paulo Sérgio: «Fizemos coisas de qualidade e temos de pegar nisto para crescer»

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, leu assim o jogo após o empate () frente ao V. Guimarães: "O que preparámos para pressionar o Vitória não funcionou e isso traduziu-se em 20 minutos muito maus, o que nos obrigou a procurar outras soluções, as quais surtiram os efeitos desejados, pois passámos a pressionar bem e a ser perigosos, contra uma grande equipa. Grande atitude de todos, com inexcedível entrega ao trabalho, mas pouca eficácia. Fizemos coisas de qualidade e temos de pegar nisto para crescer."