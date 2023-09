Paulo Sérgio lamenta penálti falhado: «Podíamos ter complicado mais a vida ao Benfica»

Paulo Sérgio lamentou a má entrada do Portimonense diante do Benfica e também o penálti falhado por Rildo, que no seu entender, a ser marcado, poderia ter mudado a face do jogo. Ainda assim, o técnico dos algarvios assume ter gostado do que viu no segundo tempo."É um dos momentos do jogo. Naquele período, tínhamos acabado de marcar, estávamos muito bem e podíamos ter complicado mais a vida ao Benfica. [Converter um penálti] Não é garante de nada, mas podia ter acontecido", dissse o técnico dos algarvios, que na sua análise assumiu ainda uma má entrada da sua equipa em campo."Não entrámos bem, entrámos muito 'soft', isso não me agradou, ficou muito fácil para o Benfica ganhar confiança. Deixámos duas unidades com muita mobilidade na frente, mas o plano não surtiu efeito. Por outro lado, com o meio-campo bem povoado, acho que entrámos mal, a ver jogar, e acho que podíamos ter sido mais agressivos. Fomos crescendo, ainda na primeira parte, e o segundo tempo foi completamente diferente. Acho que fizemos um belo segundo tempo, foi pena termos desperdiçado aquela grande penalidade, mas acontece a quem marca, e é um jogo, um teste que os jogadores ainda não tinham tido, e só nos pode ajudar a crescer".A fechar, Paulo Sérgio explicou por que foi Rildo a assumir a cobrança do penálti que seria falhado pelos algarvios. "Foi a minha decisão, porque o Carlinhos tinha batido na semana passada e estava muito visível. O Rildo já bateu penáltis este ano e bate bem, mas não foi feliz".