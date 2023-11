Paulo Sérgio: «Não há justificação para uma derrota com estes números»

Paulo Sérgio não era um treinador satisfeito após a pesada derrota () frente ao Sp. Braga, num jogo em que o Portimonense até foi para o intervalo na frente do marcador."Não há justificação para uma derrota com estes números. Estivemos muito bem na primeira parte, eliminámos a criatividade do Sporting de Braga e isso desapareceu no segundo tempo. Houve falta de concentração, falhámos nas coberturas, a inexperiência de alguns atletas notou-se, sofremos três golos em 11 minutos e sem bola não interpretámos o que lhes pedi", atirou o técnico dos algarvios, no final da partida, continuando: "Com a qualidade do Sporting de Braga, corremos o risco de sofrer resultados destes. Foram golos muito consentidos da nossa parte e a organização foi-se desmoronando. A concentração e humildade para parar o jogo do Sporting de Braga foi desaparecendo."Paulo Sérgio assumiu ainda que a exibição da equipa na 2.ª parte acabou por desiludi-lo, afirmando que não será algo certamente a repetir. "Não gostei nada do segundo tempo no que toca a entreajuda, humildade e ao compromisso coletivo. Houve falta de atitude, de responsabilidade individual nos duelos, displicência sem bola. A segunda parte dececionou-me bastante e não é para repetir. Abordámos o segundo tempo com leviandade", terminou.