Paulo Sérgio: «Os jogadores estavam desiludidos no final por não termos impedido a falha que tivemos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paulo Sérgio destacou a "estratégia diferente" utilizada pelo Portimonense diante do Arouca, após o empate a um golo no encontro da 3.ª jornada da Liga Betclic."Hoje trazíamos uma estratégia um pouco diferente daquela que costumamos usar, que não tem estado a dar frutos. Contrariamente àquilo que é a nossa característica de querer pressionar muito alto, demos um pouco de conforto à equipa e a iniciativa ao Arouca, tentando explorar depois os espaços", começou por dizer o técnico dos algarvios à Sport TV."Pedi aos atletas uma maior agressividade na bola, maiores doses de concentração, a crença uns nos outros. Apresentámos aqui um grande crescimento face às duas partidas iniciais. Sabendo que era uma partida difícil, por pouco não conseguimos levar os três pontos", prosseguiu, tendo revelado que os jogadores ficaram desiludidos por não terem conseguido segurar a vantagem mínima até final."Depois daquilo que trabalhámos, não levar pontos outra vez seria pesado. Os jogadores estavam desiludidos no final, por não termos impedido a falha que tivemos [o golo arouquense]. Depois o Arouca teve outra grande oportunidade e nós tivemos uma situação de quatro para dois na área contrária", referiu, antes de elogiar os arouquenses."Jogo difícil, o Arouca tem uma belíssima equipa, bem orientada pelo Daniel [Ramos], e, portanto, fica a demonstração de que, juntos e concentrados, conseguimos competir e isso é importante para podermos fazer coisas melhores daqui para a frente", finalizou.