Paulo Sérgio quer Portimonense com "alma e atitude certa" na Amadora

O treinador do Portimonense disse esta quinta-feira que a sua equipa deve ter alma e a atitude certa para conquistar pontos na sexta-feira no reduto do Estrela da Amadora, na abertura da 21.ª jornada da Liga Betclic.

"Vamos à luta. Uma equipa preparada para ir disputar o jogo, à procura dos três pontos, como sempre procuramos fazer. É aquilo que se pretende: uma equipa com alma, com a atitude certa, ir à procura de pontos e cometer o mínimo de erros possível", afirmou Paulo Sérgio, em conferência de imprensa.

O técnico recordou a derrota caseira da ronda anterior, frente ao Arouca (1-2), em que "bastava ter tido um mínimo de eficácia" para alcançar um resultado diferente.

"Foi uma grande infelicidade, temos ocasiões de golo limpas e cometemos dois erros evitáveis. É sempre na perspetiva de evoluir, de fazer crescer, de trabalhar em cima desse tipo de erros, para que eles não surjam quando a bola começar a rolar", frisou o técnico dos algarvios sobre o trabalho semanal.

Em relação ao Estrela da Amadora, Paulo Sérgio elogiou um adversário "com um processo muito enraizado, que vem de uma subida de divisão com esse mesmo processo e um grupo muito estabilizado desde essa altura", além da equipa técnica, liderada por Sérgio Vieira desde a última temporada.

"É uma equipa boa, competitiva, muito perigosa na bola parada, que sabe bem o que faz no terreno, num estádio com adeptos fervorosos. Estamos preparados para tudo isso e também para condições climatéricas diferentes das que temos durante a semana", concluiu.

Estrela da Amadora, 16.º classificado, com 18 pontos, e Portimonense, 13.º, com 21, defrontam-se na sexta-feira, às 20H15, no Estádio José Gomes, na Amadora, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.