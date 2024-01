Paulo Sérgio sem papas na língua: «Fomos uma equipa cobarde»

Paulo Sérgio foi muito duro na sala de imprensa após a derrota do Portimonense (0-2) em casa contra o Gil Vicente. O treinador dos algarvios não gostou da exibição da sua equipa, que considerou ter sido... "cobarde", assumindo também a superioridade dos gilistas em todo o encontro."Pura e simplesmente não competimos, porventura no jogo mais triste e desinspirado desde que aqui estou. Foi tudo muito mau e fomos uma equipa cobarde que se escondeu grande parte do tempo", assinalou, prosseguindo: "Estivemos muito mal e eu sou o principal responsável. Não se pode passear a camisola, temos de a suar, e resta-nos baixar a cabeça, envergonhados com a nossa exibição. Não estivemos presentes."