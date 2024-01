Paulo Sérgio: «Tal como na semana passada, houve um detalhe que nos prejudicou»

Paulo Sérgio mostrou-se desagradado com a derrota do Portimonense diante do Rio Ave, por 2-0 , considerando na sua análise que a equipa algarvia merecia o triunfo e que houve um erro de arbitragem que marcou a partida."Tivemos as melhores situações para marcar no primeiro tempo e, depois do intervalo, mantivemos o controlo da partida, embora com pouca expressão no último tempo, onde podíamos ter saído melhor. Mas, mostrámos sempre organização e confiança.Depois, cometemos um erro, numa perda de bola, que deu o golo do Rio Ave, mas num lance em que, previamente, transformaram um fora de jogo num canto.Tal como na semana passada, houve um detalhe que nos prejudicou. Pedimos mais atenção.Ainda reagimos, mas com algum desnorte, e cometemos mais um erro que deu um resultado mentiroso. O empate até seria um amargo de boca, por aquilo que fizemos, mas levar zero pontos é uma frustração enorme.O Rio Ave é uma boa equipa e causámos muitas dificuldades. Em grande parte do jogo, contrariámos este bom adversário. Foi pena os detalhes que deixam um sentimento de frustração".