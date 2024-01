Paulo Sérgio: «Três pontos muito importantes na nossa caminhada»

Paulo Sérgio analisou a goleada (4-1) do Portimonense em casa do Boavista, a contar para a 19.ª jornada da Liga Betclic. No final do encontro, o técnico da turma algarvia falou do comportamento da equipa e ainda destacou o papel de Carlinhos.

Golo sofrido e jogo

"No golo sofrido, os jogadores envolvidos cometeram uma asneira porque o Berto estava em dificuldades e estava a pedir troca posicional com o Dener. Nesse momento de troca o jogador fica livre e dá golo. De mais oportunidades claras do Boavista não me recordo. No primeiro tempo temos bolas dentro da área para finalizar que não deram em golo. Podíamos ter tido melhor eficácia, ainda que tenhamos tido alguma eficácia em comparação a outros jogos. O Berto teve critério pela forma como contemporizou para a entrada dos colegas, é um acréscimo de qualidade. A equipa fez uma primeira parte muito boa. Propusemo-nos a vir cá disputar o jogo, enchemo-nos de coragem e pressionámos o Boavista na primeira fase de construção. Fomos muito melhores no primeiro tempo. No segundo tempo com vantagem de 3-0 disse que só podíamos deixar fugir a vitória se desaparecêssemos do campo ou se fizéssemos algum erro por relaxe. Isso podia dar possibilidade de o Boavista regressar ao resultado. Chamámos a atenção para a liberdade do Reisinho e iniciámos a segunda parte com a tentativa de travar isso. Começámos a perder o Berto, começou a aparecer o cansaço. Já não nos posicionámos como na primeira parte, a equipa queria muito guardar o resultado. Estava num dilema se atacava a minha equipa e pedia para jogarmos da mesma forma ou se mudava. Cedi à vontade deles e fomos pragmáticos a guardar a vantagem, tendo possibilidades para aumentar o score. Três pontos muito importantes na nossa caminhada."

Carlinhos

"O Carlinhos é um jogador muito importante para nós. O Carlinhos aporta qualidades técnicas que não abundam. Tem por onde crescer sendo mais responsável taticamente sem bola. Às vezes irrita-me por causa desses momentos, mas sei o que pode dar quando temos bola. Ando num ping pong com vontade sei lá do quê e outras vezes a tirar-lhe o chapéu."

Jogo com o Arouca e resposta da equipa

"Deixas-me saborear esta e para a semana falo do próximo. Não há novidade. A cada semana seja após derrota ou vitória, os conteúdos há coisas para evoluir. Há juventude no nosso grupo, é um trabalho que não muda, sendo após vitória ou derrota. O que muda é o semblante, a predisposição. É duro trabalhar a seguir a maus resultados."