Pedrão: «Não há explicação para uma equipa sofrer seis golos em apenas 45 minutos»

O central Pedrão, autor do golo dos algarvios, não teve argumentos para explicar o descalabro do Portimonense. "Na verdade não há explicação para uma equipa sofrer seis golos em apenas 45 minutos. Temos de ter consciência disso individualmente. Foi falta de atenção, nada mais do que isso", começou por lamentar o defesa, para logo de seguida dar outra expressão à irresponsabilidade coletiva perante a esperada reação dos arsenalistas na etapa complementar: "Sabíamos que ia ser difícil jogar em casa do Sp. Braga e que era preciso saber sofrer, só que isso não aconteceu".