Portimonense arrecada 2,5 milhões de euros com ida de Park Ji-soo para a China

O defesa-central Park Ji-soo, internacional sul-coreano, trocou o Portimonense pelos chineses do Wuhan Three Towns, num negócio que renderá aos algarvios, no imediato, 2,5 milhões de euros. O acordo ficou fechado na última madrugada.

Está ainda previsto um encaixe adicional para o Portimonense, no valor de 500 mil euros, caso o Wuhan Three Towns se sagre campeão chinês nos próximos quatro anos.

Park Ji-soo tinha contrato com os algarvios até junho de 2004 e havia manifestado recentemente o desejo de sair, a fim de melhorar as suas condições salariais. O sul-coreano recebia, em Portimão, 60 mil euros líquidos por época e na China arrecadará 1,5 milhões de euros por temporada.

O Portimonense irá ao mercado, a fim de contratar um defesa-central, pois para a posição o treinador Paulo Sérgio conta apenas com Pedrão, Filipe Relvas e Alemão. O jovem Alcobia está a realizar a pré-época com a equipa principal mas deverá integrar os Sub-23.