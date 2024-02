Portimonense contrata Taichi Fukui ao Bayern

Taichi Fukui é reforço do Portimonense. O médio japonês, de 19 anos, chega proveniente do Bayern e já era seguido pelos algarvios há algum tempo. O acordo entre as partes já foi alcançado e a oficialização do negócio deverá acontecer durante a tarde de hoje.Esta temporada, o internacional jovem pelo Japão realizou 15 jogos pela equipa B dos bávaros e um jogo na equipa principal, frente ao Preussen Munster referente à Taça da Alemanha. No currículo, conta ainda com uma passagem pelos nipónico do Sogun Tosu, clube no qual fez a sua formação, bem como a participação no Torneio Maurice Revello e no Campeonato do Mundo de sub-20, disputado no ano passado.