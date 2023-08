Portimonense empresta Diaby ao Sheffield Wednesday

O Sheffield Wednesday, do segundo escalão inglês, anunciou esta sexta-feira a contratação do médio franco-marfinense Diaby, que chega proveniente do Portimonense, da Liga Betclic.

Também o emblema algarvio confirmou a transferência numa nota divulgada no seu site oficial: "A Portimonense Futebol SAD chegou a acordo com o Sheffield Wednesday para o empréstimo até ao final da temporada, com opção de compra, do médio Mohamed Lamine Diaby".

Diaby, de 26 anos, jogou dois encontros da Allianz Cup no arranque oficial da época 2023/24, depois de ter somado 28 partidas oficiais e um golo na última temporada.

Depois de Pedro Sá (Estrela), Klismahn (Santa Clara), Henrique Jocú (Feirense) e Bruno Reis (Sp. Covilhã), esta é a quinta saída registada no meio-campo do Portimonense em relação à época passada e até agora não chegou nenhum médio para reforçar os algarvios.

A equipa de Portimão, orientada por Paulo Sérgio, estreia-se na Liga Betclic no sábado, no terreno do Gil Vicente (15H30).