Portimonense empresta Lucas Fernandes ao Cuiabá

O médio brasileiro Lucas Fernandes, ligado ao Portimonense, será reforço do Cuiabá, por empréstimo dos algarvios (até dezembro de 2024), depois de ter representado o Botafogo nas mesmas condições.

O Botafogo não exerceu a opção de compra prevista no acordo de empréstimo mas o jogador manifestou vontade de continuar no seu país e o Fortaleza apresentou-se como uma forte possibilidade, não havendo, contudo, acordo, o que abriu caminho ao Cuiabá.

Lucas Fernandes, de 26 anos, é um produto das escolas do São Paulo, clube que chegou a representar nas categorias profissionais, antes de ingressar no Portimonense, que serviu entre 2018 e 2022. Em 2023 participou em 34 jogos com a camisola do Botafogo, marcando dois golos.