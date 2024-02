Portimonense ganhou apenas um jogo em casa desde novembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Portimonense apenas ganhou um jogo em casa desde novembro (contra o vizinho Farense, por 1-0, em janeiro) e os escassos quatro pontos somados nos últimos cinco duelos no seu estádio traduziram-se numa queda notória na classificação: do 10º posto (à 12ª jornada) para o atual 15º.

Duas derrotas seguidas, com Arouca (em casa) e E. Amadora (fora) reduziram significativamente a margem de folga para o lugar de playoff (de 4 para 1 pontos) e para a zona de descida (de 8 para 5 pontos), assumindo o próximo jogo, com o V. Guimarães, particular importância.

O treinador Paulo Sérgio deverá promover algumas mexidas na equipa, em função das prestações registadas nas últimas jornadas.