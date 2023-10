Portimonense goleia Sp. Covilhã e apura-se para a próxima ronda da Taça de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Portimonense, da Liga Betclic, venceu esta sexta-feira, por 4-1, o Sp. Covilhã, da Liga 3, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, e seguiu em frente na prova.

Gonçalo Costa (6 minutos) marcou na primeira parte e, quando os serranos já se encontravam em desvantagem numérica, por expulsão de Mohamed Adams (26'), Dener (47'), Carlinhos (49') e Rildo Filho (78') deram conforto no marcador aos alvinegros. Diogo Ferreira (87') amenizou a goleada.

A formação algarvia, 12.ª classificada do primeiro escalão do futebol nacional, entrou melhor na partida, mais acutilante, e inaugurou o marcador logo aos seis minutos, numa jogada entre os dois laterais: Formiga cruzou no flanco direito e Gonçalo Costa, ao segundo poste, antecipou-se a Traquina e marcou.

Em vantagem, o emblema orientado por Paulo Sérgio foi baixando o ritmo e os serranos recuperando alguma posse de bola, mas viram o encontro complicar-se quando Mohamed Adams foi expulso com um cartão vermelho direto, a castigar uma entrada perigosa.

À passagem dos 30 minutos Gonçalo Costa podia ter bisado, mas a bola passou a rasar o poste, e, aos 45 minutos, o guardião dos leões da serra impediu novo golo de Gonçalo Costa.

Antes do descanso, os serranos criaram a única ocasião de perigo, num remate de longe de Benedict, que Vinicius defendeu por cima da barra.

No regresso dos balneários, e a jogar em vantagem numérica, o Portimonense marcou dois golos em dois minutos: Gonçalo Costa cruzou para a finalização de Dener, antes de Carlinhos, num remate rasteiro e colocado, de fora da área, fazer o terceiro.

Alex Costa mexeu na equipa do Sp. Covilhã, que foi criando vários desequilíbrios, e, aos 60 minutos, gritou-se golo, mas Mário Borges falhou o alvo.

Apenas com a necessidade de controlar o jogo, o Portimonense dilatou o marcador, por Rildo Filho, num remate com pouco ângulo e a bola a entrar ao segundo poste, aos 78 minutos.

Hoffman podia ter marcado o quinto para os algarvios, mas foi o Sp. Covilhã a reduzir, ao minuto 87', por Diogo Ferreira, servido por Gildo.

Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.

Sp. Covilhã - Portimonense, 1-4.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Gonçalo Costa, 06 minutos.

0-2, Dener, 47 minutos.

0-3, Carlinhos, 49 minutos.

0-4, Rildo Filho, 78 minutos.

1-4, Diogo Ferreira, 87 minutos.

Equipas:

- Sp. Covilhã: João Gonçalo, Tiago Moreira, Casagrande, Mohamed Adams, Traquina, Michel Camargos (Gildo, 53), Rodrigo Ferreira (Vini Lontsi, 53), Mário Borges (Paulo Campos, 79), Bruno Reis (Diogo Ferreira, 79), Elijah Benedict e João Vasco (Vasco Coelho, 33).

(Suplentes: Igor Araújo, Vasco Coelho, Francisco Cardoso, Zé Tiago, Diogo Ferreira, Gildo Ferreira, Gildo, José Pereira, Vini Lontsi, Paulo Campos).

Treinador: Alex Costa.

- Portimonense: Vinicius, Pedrão (Seck, 79), Alemão, Filipe Relvas, Formiga, Gonçalo Costa (Hélio Varela, 62), Dener (Ronie Carrillo, 71), Lucas Ventura, Carlinhos (Maurício Júnior, 71), Jasper (Luís Hoffman, 62) e Rildo Filho.

(Suplentes: Gabriel Sousa, Maurício Júnior, Paulo Araújo, Moustapha Seck, Ronie Carillo, Gustavo Oliveira, Dennis Adeniran, Hélio Varela, Luís Hoffman).

Treinador: Paulo Sérgio.

Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedrão (69). Cartão vermelho direto para Mohamed Adams (26).

Assistência: Cerca de 300 espetadores.