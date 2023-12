Portimonense multado por causa... de bolas de ténis

O Portimonense foi multado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por causa de bolas de ténis. Segundo o organismo, o "ilícito disciplinar, qualificado como infração leve", ocorreu no jogo com o Benfica, referente à 6.ª jornada do campeonato.Conforme se pode ler no acórdão, "a sociedade desportiva que enquanto agente organizadora de um jogo, não adota um conjunto de medidas suficientemente eficazes para, atenta a proximidade do seu Estádio e da configuração das estruturas que os medeiam, prevenir o arremesso e a invasão de bolas de ténis no seu terreno de jogo, vindas dos campos de ténis que lhe são contíguos, pondo em causa a segurança dos espectadores e agentes desportivos, e /ou comprometendo o regular desenvolvimento do jogo, e assim colocando em causa a credibilidade e bom funcionamento da competição profissional em que se encontra envolvida".Assim, o emblema algarvio foi punido com uma multa fixada em 1.020 euros.