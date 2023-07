Portimonense perde com Celtic em jogo-treino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Portimonense perdeu este sábado com o campeão escocês Celtic, por 4-1, horas depois de ter assegurado a venda do central sul-coreano Park Ji-soo, disse à Lusa fonte da SAD do clube da Liga Betclic.

Os algarvios somaram a primeira derrota da pré-época, três dias depois de terem registado um nulo também perante o Celtic, em dois jogos disputados num empreendimento turístico do concelho de Loulé.

Hatate, de penálti, Liel Abada, Ben Summers e Oh Hyun-gyu assinaram os golos da equipa escocesa, enquanto o central Alemão assinou o único tento do Portimonense, que também desperdiçou uma grande penalidade, por Carlinhos.

O terceiro teste da pré-época para a equipa de Paulo Sérgio está marcado para quarta-feira, frente ao FC Porto, antes da estreia oficial, com a receção ao Estrela da Amadora, para a ronda inaugural da Taça da Liga, no dia 23 de julho (20h30).

Entretanto, o clube algarvio assegurou a venda do central sul-coreano Park Ji-soo aos chineses do Wuhan Three Towns, por uma verba na ordem dos 2,5 milhões de euros, mais bónus de 500 mil euros caso o clube seja campeão nos próximos quatro anos, confirmou fonte da SAD.

O internacional pela Coreia do Sul, de 29 anos, que tinha chegado a Portimão no mercado de janeiro, somou 14 jogos pelos algarvios na última temporada.