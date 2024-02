Portimonense rebate acusações de racismo e xenofobia em jogo de futebol feminino

O Portimonense veio está terça-feira rebater, em comunicado, as acusações de actos de racismo e xenofobia denunciadas pelo Armacenenses, sustentando que o jogo de futebol feminino sub-16 entre os dois clubes "decorreu dentro da normalidade, de forma tranquila, como é fácil de constatar no vídeo".Os alvinegros divulgaram o vídeo completo da partida para sustentar a sua posição, considerando "falsas, injuriosas e caluniosas" as acusações difundidas pelo Armacenenses.Segundo os responsáveis do Portimonense, "inclusivamente, após o final do jogo, algumas jogadoras do Armacenenses ficaram para uma festa de anos de uma jogadora do Portimonense Sporting Clube, realizada no campo do Portimonense, como podemos comprovar com fotos".Leia o comunicado do Portimonense e veja o vídeo:Vem o Portimonense Sporting Clube por este meio, rebater todas as acusações feitas nas redes sociais e meios de comunicação social relativamente aos acontecimentos ocorridos no jogo entre o Clube de Futebol "Os Armacenenses" e Portimonense Sporting Clube, disputado ontem, no dia 12 de fevereiro, a contar para a Jornada 16 da Liga Algarve Futebol 9 Infantis Série 1.As publicações ou informações colocadas a circular, são desmentidas de forma cabal, sendo as mesmas falsas, injuriosas e caluniosas para com os adeptos do Portimonense Sporting Clube.O mesmo é possível testemunhar e apurar através do vídeo completo do jogo, que partilhamos, e que permite a qualquer um poder analisar e tirar as suas próprias conclusões.Desta forma, é possivel facilmente constatar as falsas declarações feitas pelo Clube de Futebol «Os Armacenenses», alegando pressões durante o jogo sobre as jogadoras.O jogo decorreu dentro da normalidade, de forma tranquila, como é fácil de constatar nas imagens do vídeo.Inclusivamente, após o final do jogo, algumas jogadoras do "Os Armacenenses", ficaram para uma festa de anos de uma jogadora do Portimonense Sporting Clube, realizada no campo do Portimonense, como podemos comprovar com fotos.