Portimonense retira-se da iniciativa da Liga para aumentar espectadores e fala em "várias incidências"

O Portimonense anunciou esta segunda-feira que se vai retirar da parceria entre Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e uma cadeia de hipermercados, que visa aumentar os espectadores nas competições profissionais, criticando os constrangimentos provocados pelo processo.

"A Portimonense Futebol SAD aderiu à venda centralizada de bilhetes com o pressuposto de que a mesma ocorreria de forma transversal a todos os clubes, o que, como é público, não acontece", explica a SAD algarvia, em comunicado divulgado no site oficial.

O emblema frisa que "foram detetadas várias incidências no processo de venda de bilhetes no modelo centralizado que provocam diversos constrangimentos na organização e promoção do jogo", com os quais "não concorda" e que já expressou à Liga de clubes.

O Portimonense revela que "não terão validade os 'vouchers' que forem apresentados nas bilheteiras oficiais da Portimonense SAD".

"Não irá esta Sociedade Desportiva proceder a qualquer troca dos mesmos por bilhetes", esclarece a SAD.

O Portimonense é o segundo clube a retirar-se da parceria, depois de o V. Guimarães, um dia depois do anúncio da iniciativa, no início de agosto, ter recusado aderir por discordar do formato.

A parceria disponibiliza mais de 200 mil bilhetes a partir da época 2023/24 até 2027, com os encontros que incluem Benfica, FC Porto, Sporting de Braga e Sporting, assim como os duelos da 'final a quatro' da Taça da Liga, a terem o custo de 20 euros e os restantes embates das I e da II Ligas a apresentarem o valor de cinco euros por bilhete.