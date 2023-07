Reforços para o ataque do Portimonense prometem golos e dribles

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado equatoriano Ronie Carrillo e o extremo anglo-búlgaro Sylvester Jasper, dois dos oito reforços já confirmados pelo Portimonense, prometeram esta sexta-feira golos e dribles para a época 2023/24 na Liga Betclic.

"O meu objetivo mínimo são sempre 15 golos por época", disse o ponta de lança sul-americano em conferência de imprensa, questionado pelos jornalistas sobre quantos tentos gostaria de marcar na época de estreia no campeonato português.

Ronie Carrillo, de 26 anos, representava o El Nacional, pelo qual marcou nove golos em 15 jogos na liga equatoriana, e reconheceu que teve várias propostas.

"Mas, como sempre disse, jogar na Europa era o meu sonho, quero chegar ao mais alto patamar possível. Chegar ao Portimonense é fantástico, é uma equipa muito boa. É um grande passo para tentar realizar esse sonho", considerou.

O avançado equatoriano, mais confortável a jogar com o pé direito, prometeu golos, mas também assistências.

"Faço algumas assistências, saio da grande área e gosto de assistir para o golo. Mas sei mover-me na grande área para tratar de marcar como nove de área", referiu Ronie Carrillo, salientando ter sido bem recebido por um "grupo saudável" num emblema que tem "um grande trabalho já feito".

O reforço dos algarvios, que assinou por três temporadas, lembrou o compatriota Cevallos, que há algumas épocas passou por Portimão, e elogiou a Liga Betclic.

"Sei que é uma das principais ligas da Europa, há adversários muito fortes, alguns que sobressaem mais. É muito desafiante para mim jogar contra essas grandes equipas, numa liga muito forte. Estou contente por jogar aqui", finalizou.

O extremo Sylvester Jasper, nascido em Inglaterra e internacional sub-21 pela Bulgária, prometeu muitos dribles, considerando que esse é um dos seus pontos fortes.

"Sou um jogador atacante, excitante, procuro muito o um para um. Gosto de cruzar. O drible e a velocidade são os meus pontos fortes. Sou um jogador rápido e driblo bem. Espero que vejam muito disso quando jogar pelo Portimonense", salientou, na mesma conferência de imprensa.

Jasper, que alinhava na equipa de sub-23 do Fulham (Inglaterra) e também rubricou um contrato válido por três temporadas, já conhecia a Liga Betclic, por ter um grande amigo português com quem assistia a muitos jogos.

"Depois, quando jogámos um particular contra o Portimonense, foi o meu primeiro olhar sobre como era o clube. Quando vim [antes de assinar contrato], vi que era um sítio bonito, um estádio bonito. Estou feliz com tudo aquilo que tenho visto", afirmou, lembrando que também falou "um bocadinho" com o internacional português João Palhinha sobre o campeonato português.

O Portimonense, que continua a ser orientado por Paulo Sérgio, regista até ao momento oito reforços: o guarda-redes Vinicius Silvestre (ex-Palmeiras, Brasil), o defesa Igor Formiga (ex-Cruzeiro, Brasil) e os avançados Paulinho (ex-Viborg, Dinamarca), Rildo Filho (ex-Santa Clara), Sylvester Jasper (ex-Fulham, Inglaterra), Luan Campos (ex-América Mineiro, Brasil), Ângelo Taveira (ex-Farense) e Ronie Carrillo (ex-El Nacional, Equador).