Registo negro que não se via há 38 anos

O Portimonense sofreu nove golos nos dois primeiros jogos da 1ª Liga, algo que não se via há 38 anos: em 1985/86 o Marítimo apresentava registo igual, curiosamente depois de um arranque com uma vitória (2-0, com o Sp. Covilhã), a que se seguiu uma derrota por 9-0 contra o Benfica, no Estádio da Luz.

Em 1992/93 o P. Ferreira também sofreu nove golos nas duas primeiras jornadas, mas o jogo da ronda inicial, com o Benfica (derrota por 5-0) foi adiado e disputou-se apenas a 23 de dezembro de 1992. Ao segundo duelo da época os pacenses tinham apenas seis golos sofridos.

Entretanto, o treinador Paulo Sérgio já conta com dois reforços para o meio-campo. Dener (ex-Al Tai, Arábia Saudita) e Adeniran (ex-Sheffield Wednesday) chegaram ao Algarve e estão integrados nos trabalhos.