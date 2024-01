Rodrigo Martins reforça Portimonense à segunda tentativa: «Mais vale tarde do que nunca»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista português Rodrigo Martins foi hoje oficializado como reforço do Portimonense até 2026, após ter rescindido contrato com o Estoril Praia, dois anos depois de a primeira tentativa de contratação pela SAD algarvia ter falhado."É um jogador que há duas épocas foi uma opção para o Portimonense, mas infelizmente não pudemos concretizar essa contratação. Mas hoje está a ser apresentado como nosso reforço", revelou o presidente da Portimonense SAD, Rodiney Sampaio, em conferência de imprensa.

Salientando que Rodrigo Martins, de 25 anos, é o tipo de extremo de que o treinador Paulo Sérgio gosta, o dirigente agradeceu "à administração e ao presidente do Estoril [Praia], que não complicou a transferência" do jogador, o quinto reforço de inverno dos 'alvinegros'.

"Não foi por muito que não vim aqui parar. Estou feliz e focado em ajudar a equipa. Mais vale tarde do que nunca", afirmou o extremo, questionado sobre essa primeira tentativa de contratação pelos algarvios.

Esse interesse do Portimonense surgiu após a vitória do Mafra, onde então jogava, em Portimão (4-2), em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal na época 2021/22.

"Da minha carreira foi dos jogos mais memoráveis, senão o mais memorável. Sem dúvida que me traz boas recordações e está na altura de fazer mais e melhor", recordou Rodrigo Martins.

O jogador já treinou em Portimão e encontrou "um plantel unido, que trabalha muito bem", elogiando as "condições fantásticas, do melhor" que viu na sua carreira.

"Sou mais um que vem para ajudar e quem está para escolher é o 'mister'. Sou mais um para ajudar na competitividade e vou ter de trabalhar" para ter mais minutos, declarou.

Rodrigo Martins, natural de Faro, fez a sua formação em clubes da Grande Lisboa. Como sénior, passou por Loures, Cova da Piedade, Sporting da Covilhã, Mafra e Estoril Praia.

Pelos estorilistas, cumpriu na primeira metade da temporada em curso apenas quatro jogos oficiais - dois na I Liga -, registando um golo e uma assistência.

Além de Rodrigo Martins, o Portimonense assegurou em janeiro as contratações do central Thiago Dombroski, do médio Stève Mvoué e dos avançados Tamble Monteiro e Hildeberto Pereira.

Após 19 encontros disputados na I Liga, os algarvios ocupam o 11.º lugar, com 21 pontos.