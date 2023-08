Ronald Barcellos reforça ataque do Portimonense

O avançado brasileiro Ronald Barcellos, que pertencia aos quadros do Grémio, de Porto Alegre, rescindiu e ligou-se ao Portimonense por três temporadas, ficando o seu clube de origem com uma percentagem do passe, não divulgada.Ronald Barcellos tem 21 anos e passou pelos escalões de formação do Flamengo e do Grémio. O jogador deverá inicialmente ser integrado nos sub-23 do Portimonense, podendo depois dar o salto para a equipa principal.