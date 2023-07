Ronie Carrillo feliz por jogar contra grandes

O avançado equatoriano Ronie Carrillo, de 26 anos, explicou, antes de viajar para Portugal, o que o levou a aceitar a proposta do Portimonense. “Privilegiei a componente desportiva e sempre disse que pretendia jogar na Europa”, referiu a meios de comunicação do seu país. O LDU Quito, o Emelec e um clube da Arábia Saudita estavam interessados nos serviços do atacante, que somou 11 golos marcados em 19 jogos ao serviço do El Nacional, desde o início do ano. “Em Portugal terei oportunidade de jogar contra Benfica e FC Porto, que participam regularmente na Liga dos Campeões, e defrontar outros conjuntos de muita qualidade”, justificou Ronnie Carrillo, que irá viver a sua primeira experiência fora do Equador.

O avançado assinou por três épocas com o Portimonense e o El Nacional mantém 20 por cento do passe. Este é o sexto reforço assegurado pelos algarvios para o ataque, depois de Sylvester Jasper, Paulinho, Rildo, Ângelo Taveira e Luan Campos.