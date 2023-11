SAD do Portimonense recusou oferta de Evangelos Marinakis

A SAD do Portimonense recusou nos últimos dias uma oferta de 35 milhões de euros por 75 por cento do capital daquela sociedade, apresentada pelo grego Evangelos Marinakis, presidente do Olympiacos e dono do Nottingham Forest, que acabou por se interessar depois pelo Rio Ave.A proposta do milionário grego não teve acolhimento em Portimão por o acionista maioritário, Theodoro Fonseca, continuar envolvido e empenhado no projeto que tem vindo a desenvolver nos alvinegros e não pretender abrir mão do mesmo.Nos últimos anos a SAD do Portimonense investiu avultadas somas em obras no Estádio Municipal e no Estádio Dois Irmãos e em curso estão obras no centro de treinos do Autódromo Internacional do Algarve, que, quando concluídas, deixarão os algarvios com um dos mais completos parques desportivos do país.A cobiça pelo controlo da SAD do Portimonense tem sido uma constante e os seus acionistas já recusaram propostas de vários quadrantes do Mundo, desde Brasil, Japão, México, Médio Oriente e Ásia.