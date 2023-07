Seleção é sonho de Ronie Carrillo: «Seria muito bonito dar esse passo»

O avançado equatoriano Ronie Carrillo estreou-se da melhor maneira ao serviço do Portimonense: marcou um golo e a imprensa do seu país deu amplo destaque a esse feito.

"Foi um começo muito bonito e pude fazer as coisas bem", referiu o jogador a uma estação de rádio do Equador, adiantando: "Estou a adaptar-me aos poucos ao estilo de jogo da equipa e aos meus companheiros. Creio que começando assim poderão vir coisas lindas este ano."

Ronie Carrillo já pensa na seleção equatoriana. "Todo o jogador sonha representar o seu país e seria muito bonito dar esse passo", confidenciou.

O Portimonense tem agendado para a manhã de hoje um teste com o Sporting, no local de estágio dos leões, em Lagos, no qual, previsivelmente, terão mais minutos os elementos que não foram a jogo com o E. Amadora, na Allianz Cup.