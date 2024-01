Tamble Monteiro e a ida para o Portimonense: «Tem a história do Beto... era a minha inspiração»

O avançado português Tamble Monteiro, que assinou pelo Portimonense até 2028, disse esta quinta-feira que já concretizou um sonho e quer seguir as pisadas de Beto no clube da Liga Betclic.

"Quando me falaram do Portimonense, nem pensei duas vezes. É um clube que vende muito, tem a história do Beto, que - já tinha falado disso antes - era a minha inspiração, porque o percurso dele está a ser muito parecido ao meu, agora que cheguei aqui. Então, quando me falaram do Portimonense, pelo clube que é, as instalações que tem, o Beto também pesou, sem dúvida, é um clube vendedor, que tira o melhor dos jogadores, nem pensei noutra coisa", referiu o dianteiro, em conferência de imprensa.

O avançado, de 23 anos, é a primeira contratação de inverno dos algarvios depois de ter assinado 11 golos, nove deles na Liga 3, em 17 jogos oficiais ao serviço do Felgueiras 1932, líder da Série A do terceiro escalão.

O luso-guineense Beto chegou a Portimão, em 2019, também oriundo dos escalões inferiores, tendo sido vendido à Udinese, de Itália, no início da época 2021/22. No arranque da temporada em curso, foi transferido para o Everton, de Inglaterra.

"Quando disse isso sobre o Beto, ele respondeu-me no Instagram, disse-me que temos muito para conquistar, deu-me força e que eu ia lá chegar. Agradeço as palavras dele, e sinto-me orgulhoso de aqui estar", acrescentou Tamble Monteiro, que se vê com capacidade para chegar a "um clube gigante".

Com o sonho de chegar ao escalão principal "já concretizado", o melhor marcador da Liga 3 sente que é "o homem certo" para "chegar, ter a oportunidade de jogar e ajudar" o Portimonense.

Reconhecendo que "a Liga 3 é competitiva, mas o nível de exigência é maior na Liga Betclic", Tamble Monteiro falou do seu primeiro treino, realizado esta manhã: "A qualidade é completamente diferente. O errar o passe, não se erra, o falhar golos, não se falha. É outro andamento, é outra exigência, é outra qualidade".

O avançado descreveu-se como um jogador rápido, que joga bem com os dois pés e que se sente confortável tanto a atacar a profundidade como a jogar em apoio.

Tamble Monteiro dividiu a sua formação entre Académica e Eirense, emblema em que se estreou como sénior, passando depois por Anadia e São João de Ver.

O presidente do conselho de administração da SAD algarvia, Rodiney Sampaio, sublinhou que o dianteiro, "um jogador jovem com margem para crescer", estava a ser seguido há várias épocas e vem colmatar "uma necessidade" encontrada no plantel.

O dirigente só admitiu a entrada de mais reforços até final da janela de mercado de janeiro caso haja saídas. "O Portimonense tem um plantel muito bom, o mister [Paulo Sérgio] está feliz com o que tem, só [teremos mais reforços] se houver saídas", finalizou.

Após a 15.ª jornada, o Portimonense ocupa o 15.º lugar na Liga Betclic, com 15 pontos.