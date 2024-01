O avançado Tamble Monteiro, de 23 anos, ao serviço do Felgueiras 1932, da Liga 3, deverá mudar-se para o Portimonense neste mercado de janeiro. Decorrem negociações que deverão ficar concluídas em breve.Tamble Monteiro, natural de Coimbra e formado na Académica, vive a melhor época da sua carreira e soma já 11 golos marcados (nove na Liga 3 e dois na Taça de Portugal), com os seus desempenhos a suscitarem a cobiça de clubes dos escalões profissionais.O Portimonense procura reforços para o ataque, pois Rildo saiu (ingressou no Juventude de Caxias, do Brasil), Paulinho também deve deixar os alvinegros e Hélio Varela estará ausente durante cerca de um mês, ao serviço da seleção de Cabo Verde, que disputa a CAN.