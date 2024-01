Thiago Dombroski reforça Portimonense por empréstimo até 2025

O central brasileiro Thiago Dombroski, proveniente dos brasileiros do Coritiba, vai reforçar o Portimonense por empréstimo de um ano e meio, com opção de compra, anunciou esta sexta-feira o emblema da Liga Betclic.

"Estou muito feliz. É um clube com uma estrutura enorme e vou trabalhar muito, com muita garra, para alcançarmos os nossos objetivos", disse o jogador, de 21 anos, em conferência de imprensa, no Estádio Municipal de Portimão, sobre a sua primeira experiência fora do seu país natal.

O defesa brasileiro cumpriu toda a formação no Coritiba, tendo sido cedido, já como sénior, a São Paulo, Portuguesa Santista e Azuriz Futebol.

Em 2023, ano em que cumpriu sete jogos pelo Coritiba na primeira divisão brasileira, Thiago Dombroski foi companheiro de equipa de vários ex-jogadores da Liga Betclic.

"Trabalhei com três jogadores que foram referências aqui: Samaris, Fransérgio e Slimani, três jogadores incríveis que me ajudaram muito no meu processo também", lembrou.

Com o médio grego ex-Benfica, com quem partilhava quarto durante os estágios, ficou mesmo "uma amizade muito grande".

"Ajudou-me sempre dentro e fora do campo com vários ensinamentos. Ele falava muito de Portugal, e até comentou que o sonho dele era ver-me nos 'grandes' de Portugal", contou.

Thiago Dombroski, que só começa a treinar na próxima semana, sublinhou que vem "com o intuito de ser titular no Portimonense e melhorar a situação" dos algarvios na tabela.

Os seus pontos fortes são "a marcação, a qualidade a sair a jogar, a confiança e a rapidez", enumerou.

O presidente da Portimonense SAD, Rodiney Sampaio, confirmou em conferência de imprensa a cedência do jogador por uma época e meia, com opção de compra, cujo valor não divulgou, salientando as "qualidades de um central canhoto com andamento nos campeonatos" brasileiro e estaduais.

O central junta-se ao médio Stève Mvoué e aos avançados Tamble Monteiro e Hildeberto Pereira na lista de contratações de janeiro do Portimonense, atual 14.º classificado na Liga Betclic, com 18 pontos, após a 18.ª jornada.

Os algarvios defrontam o Boavista no domingo, às 15:30, no Estádio do Bessa, num dos encontros de arranque da 19.ª ronda.