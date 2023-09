Zinho impressionado com o Portimonense: «Aqui não falta nada, tenho tudo»

O extremo brasileiro Zinho, emprestado por uma temporada ao Portimonense, disse esta quarta-feira que está preparado para fazer uma grande época na Liga Betclic.

"Fui bem recebido pelos colegas, direção e staff. A estrutura é muito boa, aqui não falta nada, tenho tudo. Tenho tudo para eu e os meus companheiros jogarmos bom futebol e fazermos uma grande época", afirmou o jogador, na conferência de imprensa de apresentação.

O jovem avançado brasileiro, de 20 anos, reforça os algarvios até final da época, cedido pelo Grémio com opção de compra, cujo valor não foi divulgado. Luís Hoffmann, conhecido no mundo do futebol por Zinho, é formado no Grémio e este ano já somava sete jogos pela equipa de Porto Alegre no campeonato brasileiro.

"Eu joguei alguns jogos no campeonato brasileiro. Aqui, o futebol é mais rápido. Mas só jogando para adquirir mais experiência. A única diferença é a velocidade do jogo, a intensidade", comentou, sobre as diferenças entre o futebol brasileiro e o futebol português.

Zinho revelou estar "muito satisfeito" pela primeira experiência fora do seu país natal, elogiando a "qualidade e união" que encontrou no plantel do Portimonense.

O jogador atua nas duas alas e destacou sentir-se "mais à vontade" no flanco esquerdo. "Mas jogo onde o mister me quiser colocar", concluiu.

O extremo brasileiro foi o último dos 13 reforços anunciados pelo emblema de Portimão, que ocupa o 17.º lugar da Liga Betclic, com dois pontos em quatro jogos, antes de, no domingo, visitar o Vitória de Guimarães para a quinta ronda.