Aderllan Santos: o futebol de rua, a alcunha de Xerife e a aversão à derrota

A cumprir a quinta época ao serviço do Rio Ave, Aderllan Santos é, por esta altura, um nome de referência no clube vila-condense. O experiente defesa-central chegou em 2019/20, viveu uma qualificação europeia, uma descida de divisão e uma subida, o que significa que esteve nos melhores momentos e se manteve, também, nos piores.Apesar dos altos e baixos, o Xerife, como é conhecido, não podia estar mais feliz e deixou isso bem claro numa entrevista aos meios do clube, na qual passou em revista vários temas, pessoais e coletivos."Aos 7 anos já jogava com os meus amigos na rua, ali é para quem é mesmo… jogávamos descalços, a mãe não deixava jogar com chinelos porque se partisse era de rico. Não dava para ter chinelos novos todos os dias. Era assim. Ou andar com pneu ou andar com prego no chinelo. Hoje o futebol está cada vez mais sério, antes íamos para a rua brincar. Falta esse atrevimento de que se vê na rua. Aquela irreverência. A nova geração tem perdido isso.""Um amigo era para vir primeiro, mas não queria vir. Disse que se eu tivesse era oportunidade, ia. Disse que ia arranjar para mim, eu disse que queria. Tirei o passaporte, mandei por fax e ele tirou-me a passagem. Vim sozinho. Tive medo de vir sozinho. Quando cheguei ao Porto, foram-me buscar e fui para a Trofa.""Sinto-me feliz, quando acordo quero treinar. Digo sempre aos mais jovens para serem felizes no que fazem, somos privilegiados. Para mim, uma das coisas que me dá mais alegria é vir trabalhar e fazer o que amo."Estou mais experiente, participo mais nas conversas, ajudo mais os mais jovens. Antes era mais de estar no meu lugar. Isso não era tão bom. Participar na vida deles, dos mais jovens, dar um conselho, é das melhores coisas que eles podem ter. Mas continuo um jovem, quero sempre aprender. Quando perdemos o menino, a vida fica um bocado… eu sempre fui alegre.""Quando é para trabalhar é para trabalhar. Não gosto de perder, as derrotas custam-me mais agora do que antes. Sofro aqueles três dias, passa esse tempo, viro a página e a vida segue. Mas perder faz parte? Só se for para os outros. Para mim, não.""Eles escutam, mas é como os filhos. Ouvem o que querem. Mas fazem. Às vezes escutam, param, como o Costinha. Agora é um jogador top. Chegou aqui e não sabia falar. Há o Jorge, o Ventura, o Fábio Ronaldo, este agora já é jogador, já tem apartamento e carro...""Chamam-me Xerife. Há um respeito. Nunca tive problemas com nenhum jogador, falo, dou a bronca, mas depois acarinho. É assim. É de pai mesmo. Quem não gostar de mim não vai para o céu. Nunca tive problema com nenhum.""Querer ficar foi a questão do grupo que aqui está, que já se mantém há três anos. Senti-me acarinhado pelo clube. Era um dos maiores desafios da carreira, à partida. Para mim foi. Foi muito difícil. Acho que foi mais pela parte do grupo, do treinador e a direção e dos próprios adeptos, que pediram a minha continuidade."