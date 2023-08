Aderllan Santos: «Os primeiros jogos são sempre os mais difíceis»

A poucos dias do arranque do campeonato, Aderllan Santos, um dos jogadores mais experientes do Rio Ave, partilhou a sua ambição e confiança para a nova temporada. "A ambição é ter coragem para fazer ainda melhor do que na época passada. Temos noção das dificuldades, mas estamos preparados", afirmou, demonstrando a determinação da equipa para enfrentar os desafios que se avizinham.Sobre os primeiros jogos da nova época, o jogador antecipou os obstáculos que a equipa irá enfrentar. "Estamos conscientes de que os primeiros jogos são sempre os mais difíceis. Ainda temos aspetos a melhorar, mas desejamos contar com o apoio dos adeptos. Sabemos que a presença deles no estádio nos fortalece ainda mais", acrescentou.O defesa central realçou a coesão e união do grupo, sublinhando a importância do apoio dos adeptos. "O nosso grupo é forte e coeso, e com o apoio deles, vamos fazer um campeonato de excelência", afirmou.O papel de Aderllan Santos no plantel estende-se ainda a orientar os colegas mais jovens do plantel. "Procuro partilhar a minha experiência. Temos o Karseladze, que necessita de orientação, mas já passaram pelo mesmo processo o Costinha, o Fábio Ronaldo e hoje são homens formados", referiu, mostrando o seu desejo de auxiliar os atletas a crescer tanto dentro como fora das quatro linhas.O central deixou ainda uma reflexão sobre o impacto que tem na vida dos colegas mais jovens. "O meu papel é auxiliá-los no campo, sem colocar demasiada pressão. Tudo passa a correr. Ontem tinha 18 anos e estava a estrear-me, hoje sou quase pai deles. No entanto, é gratificante", partilhou. "Por vezes vejo-os um pouco desanimados, porque o processo é moroso e desafiante, mas tento dar-lhes alento, dizendo que já alcançaram a primeira etapa e agora o objetivo é assimilar o máximo do que o treinador exige. Daqui a dois anos, estarão a sorrir e possivelmente não se recordarão de mim", concluiu.