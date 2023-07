AG prevista até final do mês

Alexandrina Cruz focou após a sua tomada de posse a necessidade urgente da marcação de uma Assembleia Geral Ordinária para a aprovação do plano de atividades e orçamento da nova época, conforme ditam os estatutos do clube, sendo que isso vai acontecer no final do mês. Nessa reunião será agendada uma outra data para a AG que vai decidir a mudança de estatutos para a constituição de uma SAD. Diga-se ainda que André Pereira, João Graça, Joca e Ruca, falharam o jogo de anteontem ante o Sp. Braga, mas todos por mera gestão física.