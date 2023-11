Alexandrina Cruz destaca papel de Jorge Mendes na entrada de Evangelos Marinakis no Rio Ave

Alexandrina Cruz não podia estar mais satisfeita com o facto de os sócios do Rio Ave terem aprovado a criação de uma SAD e a venda de 80% do capital a Evangelos Marinakis, milionário grego que detém o Olympiacos e o Nottingham Forest.A presidente dos vila-condenses voltou a sublinhar a importância deste desfecho para o clube e revelou alguns dados desconhecidos sobre como foi estabelecido o contacto, com Jorge Mendes a ser parte importante."Este contacto surgiu pelo reaproximar de parcerias do passado. Parcerias que, para mim, foram muito importantes e que, no passado, já nos fizeram crescer muito. Ficaram de alguma forma suspensas num passado recente. Felizmente, conseguimos reanimar essas parcerias. Falo em concreto da Gestifute e de Jorge Mendes", referiu, em entrevista à TSF.Ainda assim, a líder do clube ressalvou que ainda há "muito a fazer". "Há um trabalho muito grande por fazer. Seja pelas equipas de advogados, seja pela equipa financeira. Há possibilidade de o negócio ainda cair, tanto de uma parte como da outra. Espero que não, pela confiança dos sócios no voto de confiança na assembleia, mas também pela forma como as negociações têm decorrido", apontou.Agora, o tempo urge para fechar tudo a tempo do mercado de janeiro. "Há cerca de um ano que não conseguimos inscrever um único jogador, isto desde o escalão de sub-15 à equipa principal. O investidor quer o mercado de janeiro aberto para reforçar a equipa. O tempo para o conseguir é uma situação que me preocupa. Queremos que no dia 2 de janeiro o clube possa estar no mercado", concluiu.